POL-MI: Unbekannte werfen Schaufensterscheiben ein

Minden (ots)

(TB) Eine unerfreuliche Entdeckung machten vier Ladeninhaber am Mittwochmorgen. Vandalen hatte in der Nacht mit einem Stein jeweils eine Scheibe der Geschäfte eingeworfen.

In der Stiftstraße war die Scheibe eines Einrichtungsgeschäftes Ziel der Unbekannten. Bei einem Autohaus in der Hahler Straße warf man die Schaufensterscheibe des Ausstellungsbereichs ein. Ebenso lag ein handgroßer Stein vor einer Apotheke in der Königstraße. Das Fenster wies ein Loch auf. Auch eine dreifach verglaste Schaufensterscheibe einer Bäckereifiliale in der Lübbecker Straße blieb von den Chaoten nicht verschont.

Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

