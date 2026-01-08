Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte werfen Schaufensterscheiben ein

Minden (ots)

(TB) Eine unerfreuliche Entdeckung machten vier Ladeninhaber am Mittwochmorgen. Vandalen hatte in der Nacht mit einem Stein jeweils eine Scheibe der Geschäfte eingeworfen.

In der Stiftstraße war die Scheibe eines Einrichtungsgeschäftes Ziel der Unbekannten. Bei einem Autohaus in der Hahler Straße warf man die Schaufensterscheibe des Ausstellungsbereichs ein. Ebenso lag ein handgroßer Stein vor einer Apotheke in der Königstraße. Das Fenster wies ein Loch auf. Auch eine dreifach verglaste Schaufensterscheibe einer Bäckereifiliale in der Lübbecker Straße blieb von den Chaoten nicht verschont.

Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

