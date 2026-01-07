PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Lübbecke (ots)

(FW) Ein Mann versuchte, sich mit seinem Auto einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Dienstagabend auf der Hahlerstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Während der Nachfahrt verunfallte der Flüchtige aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse. Im Anschluss konnten noch weitere Verstöße festgestellt werden.

Den Einsatzkräften fiel der 43-Jährige auf, welcher gegen 23:00 Uhr mit einem defekten Abblendlicht von der Hahler Straße in die Westerbachstraße abbog. Sie forderten den Hüllhorster zum Anhalten auf, doch er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte unter anderem über die Gas- und Lortzingstraße. Hier fuhr der Fiat-Fahrer aufgrund der vorherrschenden Glätte gegen einen Zaun. Dort konnte der Verunfallte von den Polizisten gestellt und der Verkehrsunfall aufgenommen werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich entstand der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte. Dies bestätigte sich in einem durchgeführten Test, was eine Blutprobe auf der Wache Lübbecke nach sich zog. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:45

    POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) "Alte Hasen - Neue Regeln" - unter diesem Motto lädt die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke auch im neuen Jahr wieder zu informativen Veranstaltungen rund um Neuerungen im Straßenverkehr ein. Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:26

    POL-MI: Radfahrer kommt zu Sturz

    Minden (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer aus Minden (52) offenbar leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann gegen 19.20 Uhr von der Ringstraße kommend die Fahrbahn befahren und war dabei im Bereich der Kreuzung zur Hardenbergstraße zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Mindener Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht. Zudem bemerkten die Beamten ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:32

    POL-MI: Mögliches Unfallgeschehen wirft Fragen auf

    Porta Westfalica (ots) - (FW) An einem Radweg auf der Rückseite des Bahnhofs Porta Westfalica wurde am Dienstagmittag eine leblose Person neben einem E-Scooter aufgefunden. In wie weit ein Unfallgeschehen ursächlich für den Tod war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Den bisherigen Erkenntnissen zur Folge entdeckte ein Radfahrer (35) gegen 12:50 Uhr eine leblose Person am Rande des abgelegenen Weges "Platte Weide" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren