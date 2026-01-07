Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Lübbecke (ots)

(FW) Ein Mann versuchte, sich mit seinem Auto einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Dienstagabend auf der Hahlerstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Während der Nachfahrt verunfallte der Flüchtige aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse. Im Anschluss konnten noch weitere Verstöße festgestellt werden.

Den Einsatzkräften fiel der 43-Jährige auf, welcher gegen 23:00 Uhr mit einem defekten Abblendlicht von der Hahler Straße in die Westerbachstraße abbog. Sie forderten den Hüllhorster zum Anhalten auf, doch er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte unter anderem über die Gas- und Lortzingstraße. Hier fuhr der Fiat-Fahrer aufgrund der vorherrschenden Glätte gegen einen Zaun. Dort konnte der Verunfallte von den Polizisten gestellt und der Verkehrsunfall aufgenommen werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich entstand der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte. Dies bestätigte sich in einem durchgeführten Test, was eine Blutprobe auf der Wache Lübbecke nach sich zog. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell