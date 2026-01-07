PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer kommt zu Sturz

Minden (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer aus Minden (52) offenbar leichte Verletzungen zugezogen.

Ersten Angaben zufolge hatte der Mann gegen 19.20 Uhr von der Ringstraße kommend die Fahrbahn befahren und war dabei im Bereich der Kreuzung zur Hardenbergstraße zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Mindener Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht. Zudem bemerkten die Beamten Merkmale eines Alkoholkonsums bei dem Mann, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

