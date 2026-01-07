POL-MI: Radfahrer kommt zu Sturz
Minden (ots)
(SN) Bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer aus Minden (52) offenbar leichte Verletzungen zugezogen.
Ersten Angaben zufolge hatte der Mann gegen 19.20 Uhr von der Ringstraße kommend die Fahrbahn befahren und war dabei im Bereich der Kreuzung zur Hardenbergstraße zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Mindener Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht. Zudem bemerkten die Beamten Merkmale eines Alkoholkonsums bei dem Mann, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.
