Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) "Alte Hasen - Neue Regeln" - unter diesem Motto lädt die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke auch im neuen Jahr wieder zu informativen Veranstaltungen rund um Neuerungen im Straßenverkehr ein.

Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und Kraftfahrzeuge mit langjähriger Erfahrung. Auch Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ohne Führerschein sind herzlich willkommen. In den Seminaren geht es neben veränderten oder neuen Verkehrsregeln auch um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Im Detail finden die Termine am Mittwoch, 21. Januar, Mittwoch, 18. Februar und Donnerstag, 19. März jeweils um 15:00 Uhr statt.

Als Veranstaltungsort dient an allen drei Terminen das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5, 32425 Minden.

Da die Teilnehmerplätze sehr begehrt, aber auch begrenzt sind, ist eine Voranmeldung während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder per Mail unter vupo.minden@polizei.nrw.de erforderlich.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

