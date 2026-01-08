Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht

Minden (ots)

(FW) Nach einem mutmaßlichen Unfall in einem Bus am Montagnachmittag werden Zeugen gesucht.

Demnach ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Buslinie 5 von der Parkstraße in Minden bis zur Haltestelle Lübbecker Straße und Hohenstaufenring ein mögliches Unfallgeschehen. Ersten Ermittlungen zur Folge stürzte eine 65-Jährige Frau während der Fahrt im Bus und verletzte sich hierbei. Zu ihrer Versorgung wurde ein Rettungswagen alarmiert und sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Es werden nun mögliche Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke zu wenden.

