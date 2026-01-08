PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht

Minden (ots)

(FW) Nach einem mutmaßlichen Unfall in einem Bus am Montagnachmittag werden Zeugen gesucht.

Demnach ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Buslinie 5 von der Parkstraße in Minden bis zur Haltestelle Lübbecker Straße und Hohenstaufenring ein mögliches Unfallgeschehen. Ersten Ermittlungen zur Folge stürzte eine 65-Jährige Frau während der Fahrt im Bus und verletzte sich hierbei. Zu ihrer Versorgung wurde ein Rettungswagen alarmiert und sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Es werden nun mögliche Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:54

    POL-MI: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

    Lübbecke (ots) - (FW) Ein Mann versuchte, sich mit seinem Auto einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Dienstagabend auf der Hahlerstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Während der Nachfahrt verunfallte der Flüchtige aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse. Im Anschluss konnten noch weitere Verstöße festgestellt werden. Den Einsatzkräften fiel der 43-Jährige auf, welcher gegen 23:00 ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:45

    POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) "Alte Hasen - Neue Regeln" - unter diesem Motto lädt die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke auch im neuen Jahr wieder zu informativen Veranstaltungen rund um Neuerungen im Straßenverkehr ein. Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:26

    POL-MI: Radfahrer kommt zu Sturz

    Minden (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer aus Minden (52) offenbar leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann gegen 19.20 Uhr von der Ringstraße kommend die Fahrbahn befahren und war dabei im Bereich der Kreuzung zur Hardenbergstraße zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Mindener Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht. Zudem bemerkten die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren