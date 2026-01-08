PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahranfänger unter Cannabiseinfluss

Bingen-Horrweiler (ots)

Am 08.01.2026 gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in Horrweiler einen 19-jährigen PKW-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem sichtlich nervösen Fahrer deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und lieferte den Nachweis des Konsums von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines Alters gilt für den Fahrer ein absolutes Cannabisverbot am Steuer. Da es überdies nicht die erste Fahrt dieser Art war, wird der Fahrer nun mit verwaltungsrechtlichen Führerscheinkonsequenzen rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

