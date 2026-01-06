PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gleich doppeltes Pech...

Bingen (ots)

Gleich doppeltes Pech hatte am heutigen Tag ein 43-jähriger Fahrer eines Auslieferungsfahrzeugs, als dieser gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich des Heilig-Kreuz-Wegs in Bingen rangierte und hierbei mit diesem eine Begrenzungsmauer eines Grundstücks touchierte. Ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern entfernte sich der Mann von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde jedoch von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet, wodurch das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen werden konnte. Dieses samt Fahrer konnte schließlich durch eine Streife der PI Bingen noch in der Stadt Bingen angetroffen und kontrolliert werden. Bei der weiteren Überprüfung der vorgelegten Dokumente zeigte sich nun auch, dass der 43-jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis eines nicht in der Europäischen Union befindlichen Landes ist, jedoch bereits seit mehr als einem Jahr seinen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland bezogen hatte. Den Umtausch der ausländischen Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis verpasste der Mann jedoch, sodass die ausländische Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr hat und der 43-jährige demnach derzeit keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen darf. Der Mann muss sich somit nicht nur wegen einer Verkehrsunfallflucht sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 03:08

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 03.01.26 gegen 02:15 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße einen 32-jährigen Fahrzeugführer zur Durchführung einer Verkehrskontrolle. Hierbei ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen engerfristigen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte hiermit konfrontiert ein, über die Jahreswende hinweg mehrere Joints geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte sowohl Verdacht ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 01:31

    POL-PIBIN: Stark angetrunkene Teilnahme am Straßenverkehr

    Bingen (ots) - Am 02.01.26 gegen 22:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße einen 35-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der stark lallende und schwankende Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,80 Promille. Überdies räumte der Fahrer den Konsum von Amfetamin und auch Ecstasy über die Jahreswende hinweg ein. Die Weiterfahrt wurde ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 05:46

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Trechtingshausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 wurde gegen 02:09 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B9 zwischen Trechtingshausen und Bingen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit konnte ein über mehrere hundert Meter verstreutes Trümmerfeld vorgefunden werden, ebenfalls konnten insgesamt vier am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren