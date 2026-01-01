Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Trechtingshausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 wurde gegen 02:09 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B9 zwischen Trechtingshausen und Bingen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit konnte ein über mehrere hundert Meter verstreutes Trümmerfeld vorgefunden werden, ebenfalls konnten insgesamt vier am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge festgestellt werden. In Anbetracht der derzeit noch laufenden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang steht bislang fest, dass ein 62-jähriger Mann als alleiniger Benutzer seines PKW infolge des Unfallgeschehens vor Ort verstorben ist. Weitere Insassen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und teilweise in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der genauen Umstände zum Unfallhergang wurde ein Gutachter hinzugerufen. Die B9 wurde während der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt.

