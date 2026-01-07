PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Am 07.01.26 gegen 10:10 Uhr wurde die Polizei Bingen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Berlinstraße in Bingen am Rhein aufmerksam gemacht. Vor Ort kann der volltrunkene 75-jährige Fahrzeugführer, noch bei laufendem Motor, in seinem PKW sitzend angetroffen werden. Der Motor wurde abgestellt, der Schlüssel vorläufig sichergestellt. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ist dem Fahrer nicht möglich, zudem kann er keinerlei Angaben zu seiner Fahrtstrecke machen. Da der Fahrer überdies offensichtlich vor oder nach Fahrtantritt zu Sturz kam, wurde er zur weiteren Untersuchung und Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die Streife am Fahrzeug des Fahrers augenscheinlich frische Unfallschäden an Stoßstange, am Kotflügel sowie auch Außenspiegel feststellen. Mögliche Unfallzeugen oder auch Geschädigte eines möglichen im Zusammenhang stehenden Unfalls werden darum gebeten, sich unter 06721/905-0 bei der Polizei Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 20:39

    POL-PIBIN: Gleich doppeltes Pech...

    Bingen (ots) - Gleich doppeltes Pech hatte am heutigen Tag ein 43-jähriger Fahrer eines Auslieferungsfahrzeugs, als dieser gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich des Heilig-Kreuz-Wegs in Bingen rangierte und hierbei mit diesem eine Begrenzungsmauer eines Grundstücks touchierte. Ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern entfernte sich der Mann von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 03:08

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 03.01.26 gegen 02:15 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße einen 32-jährigen Fahrzeugführer zur Durchführung einer Verkehrskontrolle. Hierbei ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen engerfristigen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte hiermit konfrontiert ein, über die Jahreswende hinweg mehrere Joints geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte sowohl Verdacht ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 01:31

    POL-PIBIN: Stark angetrunkene Teilnahme am Straßenverkehr

    Bingen (ots) - Am 02.01.26 gegen 22:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße einen 35-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der stark lallende und schwankende Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,80 Promille. Überdies räumte der Fahrer den Konsum von Amfetamin und auch Ecstasy über die Jahreswende hinweg ein. Die Weiterfahrt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren