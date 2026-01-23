PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht auf Autobahn gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag (23.01.2026) gegen 10.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West ereignete.

Ein 23 Jahre alter Opel-Lenker fuhr dort auf dem rechten Fahrstreifen, als unvermittelt ein noch unbekannter Citroen-Fahrer von der Überleitung aus Richtung Heilbronn von rechts nach links auf den Fahrstreifen des 23-Jährigen wechselte. Der Opel-Lenker wich seinerseits nach links aus, um eine Kollision mit dem Citroen zu verhindern, touchierte dabei aber einen auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen VW eines 44-Jährigen. Während an dem Opel und dem VW ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er soll mit einem grauen Citroen C3 mit Bautzener Zulassung (BZ-) unterwegs gewesen sein.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

