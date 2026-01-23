Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Tafinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Tafinger Straße in Vaihingen an der Enz. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo und machte sich anschließend aus dem Staub.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell