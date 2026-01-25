Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gemmrigheimer Straße (L1115): Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 22:38 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Ford-Lenker die Gemmrigheimer Straße (L1115), in Fahrtrichtung Gemmrigheim. Kurz nach der Einmündung der Ottmarsheimer Straße (K1620), kam dieser vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts in den dortigen Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Leitpfosten und driftete zurück auf die Fahrbahn, wo er sich schließlich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Seine 23-jährige Beifahrerin wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000,00 EUR. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei einbehalten.

