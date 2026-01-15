PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 06:45 Uhr überfiel ein Unbekannter mit Sturmhaube eine Tankstelle in der Maudacher Straße, Ecke Hochfeldstraße. Der Täter forderte von der 23-jährigen Kassiererin unter Vorhalt einer Klinge Bargeld. Anschließend flüchtete mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Hochfeldstraße.

Die 23-Jährige bliebt unverletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Körpergröße: ca. 170 cm
   - Alter: Mitte 20 Jahre
   - kräftige Statur
   - dunkle Augenfarbe
   - akzentfreies Deutsch
   - dunkle Jogginghose
   - dunkler Kapuzenpullover
   - schwarz/weiße Sportschuhe
   - schwarze Basecap
   - Sturmhaube

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 16:12

    POL-PPRP: Alkoholisiert, ohne Zulassung und ohne Versicherung mit dem Auto unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht von Mittwoch (14.01.2026) auf Donnerstag (15.01.2026) fiel Polizeikräften gegen 00:30 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße ein Fiat mit fehlendem vorderem Kennzeichen auf. Als sich die Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle entschloss, wollte sich das Fahrzeug samt vier Insassen augenscheinlich der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:11

    POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (13.01.2026), 16 Uhr, und Mittwoch (14.01.2026), 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Kanalstraße im Stadtteil Hemshof, nahe der Rheingoldanlage, ein. Entwendet wurden diverse Jacken sowie einen Akkuschrauber. Das an der Kellertür angebrachte Vorhängeschloss konnte den Einbruch nicht verhindern. Täterhinweise gibt es keine. Mögliche Zeugen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:50

    POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand und Beleidigung von Polizeikräften

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.12.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5939863 Am 29.12.2024 kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand. Eine damals 43-jährige Unbeteiligte störte die polizeiliche Unfallaufnahme durch aggressives Verhalten. Einem Platzverweis kam sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren