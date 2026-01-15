Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 06:45 Uhr überfiel ein Unbekannter mit Sturmhaube eine Tankstelle in der Maudacher Straße, Ecke Hochfeldstraße. Der Täter forderte von der 23-jährigen Kassiererin unter Vorhalt einer Klinge Bargeld. Anschließend flüchtete mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Hochfeldstraße.

Die 23-Jährige bliebt unverletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - Körpergröße: ca. 170 cm - Alter: Mitte 20 Jahre - kräftige Statur - dunkle Augenfarbe - akzentfreies Deutsch - dunkle Jogginghose - dunkler Kapuzenpullover - schwarz/weiße Sportschuhe - schwarze Basecap - Sturmhaube

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell