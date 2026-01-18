Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisster 77-Jähriger wieder aufgefunden.

Stuttgart-Nord (ots)

Der 77-jährige, unter Demenz erkrankte Mann, der seit Samstagmittag (17.01.2026) nach dem Besuch einer medizinischen Einrichtung an der Wolframstraße unbekannten Aufenthalts war (Siehe auch Vermisstenmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht), wurde aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Passantin um 15.30 Uhr in Weil der Stadt aufgefunden. Nach einer medizinischen Überprüfung durch den Rettungsdienst konnte der 77-Jährige wohlbehalten von der Polizei zu seiner Ehefrau zurückgebracht werden.

