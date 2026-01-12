Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Kloster in Malchow
Schwerin (ots)
Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Stadt Malchow, René Putzar, einen Zustimmungsbescheid überreichen.
Termin: Mittwoch, 14. Januar 2026, 13 Uhr
Ort: 17213 Malchow, Alter Markt 1, großer Rathaussaal
Für die Innensanierung von Haus 1 des Klosterensembles innerhalb der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtinsel / westliche Altstadt und Kloster" wird die Stadt gut 2,4 Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune einsetzen.
