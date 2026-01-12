Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Kloster in Malchow

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Stadt Malchow, René Putzar, einen Zustimmungsbescheid überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 14. Januar 2026, 13 Uhr

Ort: 17213 Malchow, Alter Markt 1, großer Rathaussaal

Für die Innensanierung von Haus 1 des Klosterensembles innerhalb der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtinsel / westliche Altstadt und Kloster" wird die Stadt gut 2,4 Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune einsetzen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell