Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Ludwigslust erhält Zuwendung für Neubau

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an die RS Projekte GmbH, ein Bauunternehmen aus Ludwigslust, einen Zuwendungsbescheid für den Neubau eines Wohngebäudes in Grabow übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 9.45 Uhr

Ort: RS-Projekte GmbH, Am Industriegelände 9, 19288 Ludwigslust

An der Straße Binnung 1E in Grabow soll ein Mehrfamilienhaus mit 21 barrierearmen und barrierefreien Wohnungen entstehen. Für den Bau des Wohngebäudes erhält die RS Projekte GmbH ein Darlehen mit Tilgungsnachlass in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

