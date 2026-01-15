Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Kücknitz Spaziergänger findet tote Frau

Lübeck (ots)

Ein Spaziergänger fand am Donnerstagmorgen (15.01.2026) eine leblose Frau in einem Gebüsch in Kücknitz. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Frau aus Travemünde. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Ein Spaziergänger bemerkte am Donnerstag (15.01.2026) gegen 09.30 Uhr eine leblose Person in einem Gebüsch unweit der Straße Vorderteichweg in Kücknitz und benachrichtigte die Polizei.

Bei der Verstorbenen wurden Ausweisdokumente gefunden, so dass die Identität geklärt wurde. Die Kriminalbeamten stellten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden fest, die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

