Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Kellenhusen/Ostholstein Tote Person aus der Ostsee geborgen

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (13.01.2026) fanden Spaziergänger eine leblose Person direkt an der Wasserkante in Kellenhusen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 35-Jährigen aus Kassel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Dienstagvormittag (13.01.2026) gegen 09.30 Uhr fanden Spaziergänger eine leblose Person an der Wasserkante unweit der Seebrücke in Kellenhusen und informierten die Rettung nachdem sie den Mann aus dem Wasser gezogen hatten. Der mit Badehose und Schwimmbrille bekleidete Mann wies bereits eindeutige Todeszeichen auf.

Bereits am Montag (12.01.2026) war ein Rucksack mit Bekleidung und einem Handtuch sowie Schlüsselbund gefunden und bei der Touristeninformation abgegeben worden. Darüber erlangten die Polizeibeamten einen Hinweis auf einen Ferienwohnung. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 35-jährigen Deutsche mit Wohnsitz in Kassel handelt.

Die Untersuchungen zur Todesursache dauern an. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

