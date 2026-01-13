Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Zwei Männer nach Einbruch in Bad Schwartau in Untersuchungshaft - Polizei sucht weitere Zeugen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Nach einem Einbruch am späten Donnerstagnachmittag (08.01.2026) in Bad Schwartau hat die Polizei unmittelbar nach der Tat zwei tatverdächtige Männer festnehmen können. Sie stehen in dringendem Tatverdacht, an einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Pariner Straße beteiligt zu sein. Im Rahmen der Festnahme fanden die Ermittler diverses Stehlgut. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft sitzen die Tatverdächtigen jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen 17:20 Uhr erkannte ein Hausbewohner auf seinem Grundstück in der Pariner Straße einen fremden Mann. Vor dem Haus an der Straße stand ein dunkler Porsche Macan mit auswärtigem Kennzeichen. Beim Anblick des Hauseigentümers flüchtete der angetroffene Mann und stieg in den Porsche. Anschließend flüchteten die beiden bis dahin unbekannten Personen mit ihrem Fahrzeug in Richtung der Eutiner Straße.

Es stellte sich heraus, dass der oder die Täter in das dortige Kosmetikstudio des Wohn- und Geschäftshauses in der Pariner Straße eingebrochen waren und dort diversen Schmuck und Uhren entwendet hatten.

Unmittelbar nach der Flucht der zwei Männer informierte der Geschädigte die Polizei, dabei gab er eine umfangreiche Personen- und Fahrzeugbeschreibung ab. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen begaben sich in die Fahndung nach den flüchtigen Männern.

Eine aufmerksame Streifenwagenbesetzung des 2. Polizeireviers erkannte den Porsche kurz darauf in der Schwartauer Allee/ Ecke Bei der Lohmühle. Nachdem das Fahrzeug stoppte, sprang einer der Männer aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß. Während eine Beamtin den Fahrer vor Ort stellte, verfolgte der andere den weglaufenden Mann zu Fuß. Der schnelle Polizeibeamte konnte den Tatverdächtigen anschließend Bei der Lohmühle im Bereich eines Baumarktes antreffen festhalten.

Sowohl der 23 Jahre alte Fahrer des Porsche (Staatsangehörigkeit: Serbisch) sowie der 41 Jahre zu Fuß flüchtende Mann (Staatsangehörigkeit: Serbisch) wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten diverses Stehlgut, darunter eine Vielzahl an Schmuckgegenständen und Uhren . Die Gegenstände und auch der Porsche wurden beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die beiden Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls am Freitagnachmittag (09.01.2026) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Dieser erließ gemäß Antrag Untersuchungshaftbefehl aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr. Im Anschluss wurden die Männer der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat gegen die Männer umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Spuren und weitere Hinweise werten die Kriminalbeamten aktuell aus.

Deswegen sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen, denen am frühen Donnerstagabend (08.01.2026) ab 16.00 Uhr der Porsche Macan oder auch verdächtige Personen in der Pariner Straße oder auch den angrenzenden Straßen aufgefallen sind. Ferner werden Hinweise von möglichen Geschädigten erbeten, die am Donnerstagabend oder an den Folgetagen möglicherweise Spuren eines Einbruchversuches an den Türen oder Fenstern ihrer Wohngebäude festgestellt haben. Alle Erkenntnisse hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-220750 entgegen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

