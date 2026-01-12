PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heringsdorf
Feuer auf Gutshof

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (10.01.2026) ist auf einem Gutshof in Görtz bei Heringsdorf ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in dem betroffenen Gutshaus löschen und einen größeren Schaden verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 14:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes zu dem Gutshaus in Görtz alarmiert. Wie sich herausstellte, geriet in einem Zimmer im Hochparterre in dem großen Gebäude die hölzerne Zwischendecke im Bereich eines Kamins in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer löschen und die Ausdehnung des Schwelbrandes auf weitere Räume verhindern. Hierzu entfernten sie auch Teile der Zwischendecke. Der Rest des Gutshauses konnte so geschützt werden. In den Einsatz eingebunden waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf, Fargemiel, Göhl sowie Oldenburg und Großenbrode.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Warum das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein, der Brandort wurde beschlagnahmt, die genaue Brandursache ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

