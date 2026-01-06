Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ringsberg (B199): Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Ringsberg (ots)

Am Donnerstag, den 01.01.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B199 im Bereich Ringsberg sowie später in Höhe Nübelfeld zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen sowie einem Verkehrsunfall.

Der 54-Jähriger Fahrer eines braunen Ford geriet mehrfach in den Gegenverkehr. In Höhe Ringsberg kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches in Richtung Flensburg unterwegs war.

Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch durch den Geschädigten Höhe Nübelfeld angetroffen und an der Weiterfahrt gehindert werden.

Ein Zeuge teilte mit, dass bereits mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden seien, da der Beschuldigte zuvor wiederholt im Gegenverkehr gefahren sei.

Es wurde eine Strafverfahren wegen Gefährdung Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei Kappeln bittet Zeuginnen und Zeugen, die auf der Strecke von Flensburg bis Nübelfeld gefährliche Fahrmanöver beobachtet haben oder selbst betroffen waren, sich unter Tel. 04642-9655901 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell