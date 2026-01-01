Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Ruhiger Jahreswechsel im Norden

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Der Jahreswechsel im Norden verlief in diesem Jahr weitestgehend ruhig. Es herrschte überwiegend eine entspannte, ausgelassene Stimmung. In der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland registrierte die Polizei 230 Einsätze. Dabei handelte es sich überwiegend um Anlässe, die in einer Silvesternacht zu erwarten sind, wie alkoholbedingte Auseinandersetzungen, Streitereien, kleinere Brände oder angetrunkene Fahrzeugführer.

Folgende Ereignisse sind besonders erwähnenswert:

In Handewitt, Ortsteil Weding, kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit zwei schwerverletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 00:15 Uhr ein Audi A6 mit überhöhter Geschwindigkeit in die Siedlerstraße eingefahren sein. Die dort feiernden Anwohner hielten das Fahrzeug auf und wollten den Fahrzeugführer zur Rede stellen. Dabei sollen Zeugen Atemalkohol wahrgenommen haben. Im Zuge der einsetzenden Diskussion versuchte eine Person den Fahrzeugschlüssel durch die geöffnete Fahrerscheibe abzuziehen. Der 31-jährige polnische Tatverdächtige beschleunigte sein Fahrzeug sofort und verletzte dadurch die am Fenster stehende Person schwer. Ein weiterer Geschädigter befand sich zum Zeitpunkt der Beschleunigung in Höhe des rechten Kotflügels und wurde ebenfalls schwer verletzt. Die 68 und 32 Jahre alten Männer wurden in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug konnte nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde beim Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde dieser erkennungsdienstlich behandelt sowie sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Gegen 01:45 Uhr kam es in der Heinrich-Schuldt-Straße in Flensburg zu einem Carportbrand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Mülltonnen in Brand, die an der Rückseite eines Carports mit angrenzendem Lagergebäude abgestellt waren. Die Flammen griffen auf eine Holzwand und auf die Decke von drei Abstellräumen über, die sich über der Carportanlage befinden. Die Müllcontainer dürften durch Feuerwerk in Brand geraten sein. Der Brandort wurde beschlagnahmt, zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Etwa zeitgleich wurde auch auf Pellworm ein Brand gemeldet. In der Straße Kaydeich geriet eine Mülltonnenanlage in Flammen. Das Feuer griff auf zwei dort abgestellte PKW über, die dabei vollständig zerstört wurden. Der Brand könnte möglicherweise durch Reste von Böllern entstanden sein, welche sich nach der Entsorgung erneut entzündeten. Der Sachschaden wird hier auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizeidirektion Flensburg wünscht ein gutes und gesundes neues Jahr!

Hinweis für Pressevertreter: Die Pressestelle ist bis 11:30 Uhr für Rückfragen erreichbar.

