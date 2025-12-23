Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Ware im Wert von über 6.000 EURO entwendet - Haftbefehl vollstreckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Harrislee (ots)

Am Montagnachmittag, 22.12.2025, kam es zu einem Ladendiebstahl im Industrieweg in Harrislee. Zwei männliche Täter versuchten Tabak und Lebensmittel im Wert von über 6.000 EURO zu entwenden. Für einen der Beschuldigten endete dieser Diebstahl in einer Justizvollzugsanstalt.

Als Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr in den Discounter im Industrieweg gerufen wurden, trafen sie auf einen 54-jährigen Dänen. Dieser hatte zuvor mit einem zunächst unbekannten Mittäter diverse Tabakdosen und eine Vielzahl von Lebensmitteln in zwei Einkaufswagen gelegt und den Markt ohne Zahlung verlassen wollen.

Während der 54-Jährige mit einem Teil des Stehlguts durch das Personal am Ausgang aufgehalten werden konnte, entfernte sich der weitere Täter zunächst. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte die flüchtige Person in einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Discounters angetroffen werden. Es handelte sich um einen 66-jährigen Dänen. Innerhalb des Fahrzeuges konnten weitere entwendete Lebensmittel und Tabakbehältnisse aufgefunden werden.

Beide Personen wurden aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls erkennungsdienstlich behandelt. Der 54-Jährige war bereits zuvor durch Eigentumsdelikte aufgefallen. Für diesen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Flensburg über 110 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vor.

Da der Beschuldigte die zur Abwendung der Haft benötigten 6600 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell