POL-FL: Reußenköge: Wirtschaftsgebäude in Vollbrand

Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es zu einem Brand im Sophien-Magdalenen-Koog (Reußenköge). Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein an ein Wohnhaus angrenzendes Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs bereits in Vollbrand, Personen befanden sich nicht mehr in dem Komplex.

Die eingesetzten Feuerwehren Reußenköge, Bredstedt, Breklum, Hattstedt und Bordelum konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern, es wurde niemand verletzt.

In dem Wirtschaftsgebäude waren landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge untergebracht. Der Schaden wird nach jetzigem Stand auf ca. 500 000 EUR geschätzt.

Die Brandursache steht noch nicht fest und ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum.

