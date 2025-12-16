Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ostenfeld (Husum): Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ostenfeld (Husum) (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr der 59-jährige Geschädigte mit seinem LKW der Marke Scania die Straße Brendhörn (L37) aus Hollingstedt kommend in Richtung Ostenfeld (Husum). Dort kommt ihm ein LKW der Marke Mercedes-Benz entgegen, welcher nach Angaben des 59-Jährigen zu weit mittig fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Geschädigte nach rechts aus, infolgedessen der an seinem LKW angebrachte Anhänger die steile Bankette herunterrutschte und im weiteren Verlauf umkippte.

Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch durch Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 54-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen.

Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Insbesondere wird hierbei der Fahrer des PKW gesucht, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem Verursacherfahrzeug fuhr. Zeugen werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841/8300 oder per E-Mail an VU-SB.Husum.PR@polizei.landsh.de gebeten.

