Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeitgleiche Brände in der Nordstadt - mehrere Personen verletzt

Flensburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 21.12.2025, kam es in der Harrisleer Straße und der Apenrader Straße in Flensburg zu insgesamt drei Bränden an und in Mehrfamilienhäusern. Zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 07:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle in Harrislee ein, in denen Brände an Mehrfamilienhäusern gemeldet wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei standen in einem Hinterhaus in der Harrisleer Straße Reifen im Bereich des Kellerniederganges in Flammen. Das Feuer griff auf einen nahegelegenen Sicherungskasten und das Treppenhaus über.

Durch das Brandgeschehen wurden insgesamt fünf Personen verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Ein 35-Jähriger sowie eine 25-Jährige und ein 2-jähriges Kind wurden schwer verletzt.

Zeitgleich kam es zu einem Brand eines Kinderwagens im Bereich eines Durchganges an einem Mehrfamilienhaus in der Apenrader Straße. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr auf den Unterstand begrenzt werden. Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

In einem angrenzenden Mehrfamilienhaus in der Apenrader Straße konnte derweil ein dritter Brand festgestellt werden. Ein unbekannter Gegenstand stand im Treppenhaus in Flammen. Auch hier wurden fünf Personen durch den Brand verletzt. Eine 23-jährige Person erlitt schwere Brandverletzungen.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein Zusammenhang der Brände mit ähnlich gelagerten Brandgeschehen vom 06.12.2025 wird geprüft.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell