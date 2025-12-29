Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Radfahrerin durch Ausweichmanöver schwer verletzt - Verursacherin gesucht

Husum (ots)

Bereits am Mittwochmorgen, 17.12.2025, kam es im Bereich der Adolf-Brütt-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 07:30 Uhr befuhr eine Pedelec-Fahrerin den Radweg der Adolf-Brütt-Straße in Richtung der Bredstedter Straße. Auf Höhe der Einmündung Am Fischerhaus kam ihr eine weitere Fahrradfahrerin entgegen. Diese befuhr den Radweg verbotswidrig in Richtung des Kreisverkehrs.

Um einen Zusammenstoß mit der unbekannten Radfahrerin zu vermeiden, wich die Geschädigte aus und kam hierdurch mit dem Pedelec zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen am Kopf und dem Brustkorb zu.

Die Unfallverursacherin habe nach einer kurzen Entschuldigung die Fahrt fortgesetzt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Das Polizeirevier in Husum hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere die unbekannte Radfahrerin, werden gebeten sich unter der Tel.: 04841-8300 oder per E-Mail an husum.pr@polizei.landsh.de zu melden.

