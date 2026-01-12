Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Carport und Fahrzeug abgebrannt

Lübeck (ots)

Samstagmorgen (10.01.2026) brannte in der Hermann-Kröger-Straße in Timmendorfer Strand ein Carport mitsamt dem darin abgestellten Fahrzeug komplett ab. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hermann-Kröger-Straße in Timmendorfer Strand wurde am Samstag (10.01.2025) gegen 05.00 Uhr morgens durch Geräusche geweckt und entdeckte dann, dass das vor dem Haus stehende Carport in Brand stand. Die Feuerwehr war parallel dazu durch einen Nachbarn gerufen worden.

Das Carport und ein darin abgestellter Volvo brannten komplett aus. Die Flammen griffen nicht auf das Wohnhaus über, durch die Hitzeeinwirkung kam es aber zu leichten Beschädigungen an den Gebäude.

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell