Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Stadtgebiet 1800 kostenlose Mal- und Arbeitshefte "Kinder sicher im Straßenverkehr" für Lübecker Grundschulen

Lübeck (ots)

Die Präventionsbeamten der Polizeidirektion Lübeck unterstützen die Lübecker Grundschulen ganzjährig bei der Verkehrserziehung, speziell auch bei der verpflichtenden Radfahrausbildung in den vierten Klassen im öffentlichen Verkehrsraum. Auch die Lübecker Verkehrswacht unterstützt diese Bemühungen. Durch die Lübecker Verkehrswacht e.V. und mit finanzieller Unterstützung von über 100 Unternehmern aus der Hansestadt Lübeck können den Schulen für die theoretische Vorbereitung der Prüfung erneut 1800 kostenlose Arbeitshefte des K&L Verlages in aktualisierter Auflage zur Verfügung gestellt werden.

Unter dem Motto "Spielend Lernen" wird nicht nur die motorische und konzentrationsspezifische Fähigkeit gefördert, sondern auch die Vertiefung der Lerninhalte ermöglicht. Jetzt verknüpft das interaktive Heft diese Fähigkeiten mit digitalen Inhalten. Kinder können mittels Tablet oder Smartphone direkt im Heft 3D-Figuren, Lernspiele und Erklär-Videos abspielen. Eine digitale Lernerfolgskontrolle zeigt den Kindern, ob sie die gestellten Aufgaben richtig gelöst haben. So wird zugleich auch die digitale Kompetenz gefördert.

"Um ihre Sicherheit zu verbessern, absolvieren alle Grundschüler eine spezielle Verkehrs- und Radfahrausbildung, inklusive der obligatorischen Radfahrprüfung in der 4. Klasse", erklärt Silke Ziemann, Leiterin des Sachgebietes Prävention der Polizeidirektion Lübeck. "Ein essenzieller Bestandteil dieser Ausbildung ist gutes Lernmaterial, wie z.B. das digital unterstützte Mal- und Arbeitsheft des K&L Verlags, welches spielerisch an das Thema heranführt sogar und kostenfrei für Lübecker Grundschulen ab Klassenstufe 3 zur Verfügung gestellt werden kann".

Ergänzend zu den Arbeitsheften wird auch ein Plakat für den Unterricht zur Verfügung gestellt, auf dem die Thematik "Vorfahrt" präsentiert wird.

Die Hefte können kostenfrei über die den einzelnen Schulen zur Verkehrserziehung zugeordneten Präventionsbeamten der Polizei über die E-Mailadresse SG14.Luebeck.PD@polizei.landsh.de oder über die Email der Lübecker Verkehrswacht luebecker-Verkehrswacht@web.de bezogen werden.

