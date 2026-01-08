Polizeidirektion Lübeck

Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.2025) kam es Timmendorfer Strand - Ortsteil Niendorf zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten. Die Polizei hat zwei tatverdächtige Männer in unmittelbarer Tatortnähe gestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Gegen 04:15 Uhr erhielt die Polizei Hinweise, dass es in der Strandstraße in Niendorf zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten gekommen sei. Zudem wurden zwei flüchtende Personen beschrieben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwei männliche Personen, auf die die Beschreibungen passten, an. Bei der Durchsuchung der beiden Lübecker im Alter von 36 und 37 Jahren fanden die Beamten diverse Zigarettenschachteln und Münzgeld. Die Polizei stellte die Beweismittel sicher und entließ die beiden Männer (deutsche Staatsangehörigkeit) im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Der Zigarettenautomat wurde von der Explosion vollständig zerstört. Es wird von einer Schadenshöhe von circa 6000EUR ausgegangen. Wie es zu der Sprengung gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeibeamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

