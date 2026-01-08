Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Krummesse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Zwischen dem 28.12.2025 und dem 30.12.2025 (Samstag-Montag) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Krummesse. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde beschädigt. Der Schaden wird auf circa 5000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge parkte ein 37-jähriger Lübecker am 28.12.2025 (Samstag) gegen 20:00 Uhr in der Klempauer Straße in Krummesse. Als er am 30.12.2025 (Montag) seinen Wagen wieder aufsuchte, stellte er massive Beschädigungen im hinteren Bereich seines Opel Astras fest. Die Schadenshöhe wird auf 5000EUR geschätzt.

Polizeibeamte der Polizeistation in Blankensee leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und sicherten die Spuren des Unfalls. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeugführer eines VW in den geparkten Opel gefahren ist und sich abschließend vom Unfallort abgesetzt hat.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den VW oder den Fahrzeugführer geben können. Wer zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0451 131 7480 oder per E-Mail unter blankensee.pst@polizei.landsh.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell