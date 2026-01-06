Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Krankentransportwagen gerät in Brand

Lübeck (ots)

Am Montagabend (05.01.2026) ist in Lübeck St. Jürgen ein Krankentransportwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Ursache für den im Bereich des Motorraums ausgebrochenen Brand ist nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Gegen 20:30 Uhr stellte die Besatzung des Krankentransportwagens im Mönkhofer Weg Probleme mit dem Motor des Fahrzeugs fest. Das Fahrzeug stoppte kurz darauf, anschließend schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die beiden Einsatzkräfte konnten den Krankentransportwagen unverletzt verlassen und informierten die Feuerwehr.

Die Flammen breiteten sich schnell auf das gesamte Krankentransportfahrzeug aus, sodass das Gefährt in Vollbrand geriet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Aufgrund der möglichen Gefahr der hitzebedingten Detonation von Sauerstoffflaschen im Fahrzeug sperrte die Polizei den Mönkhofer Weg von der Stadtweide bis zum Bahnhaltepunkt St. Jürgen.

Die Anwohner der angrenzenden Gebäude wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Feuer, Flammen und Hitze beschädigten den Krankentransportwagen vollständig. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Nach den erfolgten Löscharbeiten und des Abtransportes des KTW durch ein Abschleppunternehmen konnte der Einsatz gegen 22:30 Uhr beendet werden.

Hinweise auf ein fahrlässiges oder vorsätzliches Inbrandsetzen des Fahrzeugs liegen nicht vor, Ursache des Brandes ist nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt.

Ulli Fritz Gerlach

