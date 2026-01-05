PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt
Folgemeldung: Feuerwerk im Bus gezündet

Lübeck (ots)

Am Montagabend (29.12.2025) zündeten in der Lübecker Innenstadt mehrere männliche Personen Feuerwerkskörper in einem Bus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 20:40 Uhr sollen ersten Erkenntnissen zufolge drei männliche Personen in einem Bus auf Höhe des Kohlmarktes eine Silvester-Batterie gezündet haben. Das Feuerwerk sei während der Fahrt von der Holstenstraße in Richtung des Kohlmarktes im hinteren Bereich des Busses gezündet worden.

Eine 23-jährige Lübeckerin erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Die drei Tatverdächtigen flüchteten beim Halt des Busses unerkannt.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei nun zwei Personen identifiziert, die für das Feuerwerk im Bus verantwortlich sein könnten. Es handelt sich um zwei Lübecker im Alter von 14 Jahren (deutsche Staatsangehörigkeit) und 15 Jahren (irakische Staatsangehörigkeit). Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

