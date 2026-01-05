Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Korrekturmeldung: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Lübeck (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter, in der zuvor veröffentlichten Medieninformation hat sich ein Fehler bei der Telefonnummer der Polizeistation Fehmarn eingeschlichen. Ich bitte um Korrektur. Die tatsächliche Telefonnummer der Polizeistation Fehmarn ist: 04371 503080.

In den führen Morgenstunden des 20.12.2025 (Samstag) kam es in Burg auf Fehmarn zu einer Körperverletzung, bei der ein Ostholsteiner mehrfach niedergeschlagen worden sei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein 46-jähriger Mann aus Ostholstein habe sich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr am Markt in Burg auf Fehmarn aufgehalten. Dort habe er eine junge männliche Person gesehen, die auf einen Baum einschlug. Als er ihn darauf ansprach, schlug der Tatverdächtige dem Ostholsteiner auf den Kopf.

Der 46-Jähriger verlor kurz das Bewusstsein und schlug auf dem Boden auf. Nachdem er wieder aufgestanden war, habe der junge Mann ihn erneut zu Boden geschlagen. Als er wieder zu Bewusstsein kam, habe ihm ein "Danny" aufgeholfen.

Der Ostholsteiner habe durch die Schläge Verletzungen erlitten, sei jedoch zunächst nach Hause gegangen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Wer Hinweise zum Tathergang oder zu beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Fehmarn telefonisch unter 04371 503080 oder per E-Mail unter Fehmarn.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Die Person, die auf auf den Ostholsteiner eingeschlagen hat, soll zum Zeitpunkt der Tat folgendermaßen ausgesehen haben: Es soll sich um einen circa 25-jährigen Mann von drahtiger Statur mit kurzen hellen Haaren gehandelt haben. Weiterhin habe er akzentfrei deutsch gesprochen und sei circa 180 cm groß.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell