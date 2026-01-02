PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
Aggressiver Mann verängstigt Mädchen - Polizei bittet um Hinweise

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag (31.12.2025) erkannte die Besatzung eines Rettungswagens ein augenscheinlich verängstigtes Mädchen sowie einen aggressiven Mann in der Anlieferzufahrt eines Supermarktes in Lübeck St. Jürgen. Die Rettungskräfte verließen ihr Fahrzeug, um dem Mädchen zu helfen und informierten die Polizei. Weil sich der in Lübeck lebende Mann sowohl dem Rettungsdienst beleidigend als auch aggressiv gegenüber zeigte und im Anschluss Widerstand gegen die Maßnahmen der alarmierten Polizeibeamten leistete, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Hinweise auf das vor Ort weg laufende Mädchen.

Nach derzeitigem Sachstand erkannte die Rettungswagenbesatzung gegen 12:35 Uhr das vor dem Mann weg laufende Mädchen im Bereich der Lieferantenzufahrt des Supermarktes in der Straße Kaninchenborn. Sie stellten ihn zur Rede und informierten die Polizei. In diesem Zusammenhang zeigte sich der 55-Jährige (Staatsangehörigkeit: Bulgarisch) gegenüber den Einsatzkräften bedrohlich, aggressiv und beleidigend. Auch in Anwesenheit der alarmierten Polizeibeamten änderte der stark alkoholisierte Mann sein Verhalten nicht, drohte mit Gewalt und versuchte eine körperliche Auseinander zu provozieren.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung leistete er Widerstand. Anschließend führten ihn die Beamten dem Polizeigewahrsam zu. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die genauen Hintergründe zu dem Mädchen, dass augenscheinlich verängstigt vor dem Mann weglief, sind nicht bekannt, da sich dieses vom Einsatzort Ort entfernt hatte. Deswegen bitten die Beamten Zeugen und insbesondere auch die Eltern des etwa 10 Jahre alten Mädchens, sich mit der Polizei in Lübeck Moisling unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:57

    POL-HL: HL-St. Jürgen / Fahrzeug prallt gegen Ampelmast und PKW im Gegenverkehr

    Lübeck (ots) - Am Neujahrstag (01. Januar 2026) geriet der Fahrer eines Toyotas auf einer Verkehrskreuzung in Lübeck St. Jürgen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr zunächst ein Straßenschild, dann einen Ampelmast und stieß schließlich im Gegenverkehr gegen einen Seat. Die Fahrzeugführer zogen sich keine Verletzungen zu, die Beifahrerin im ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:56

    POL-HL: OH - Timmendorfer Strand / Medizinischer Großeinsatz in Restaurant

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (01.01.2026) kam es in einem Restaurant in Timmendorfer Strand zu einem medizinischen Großeinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen mindestens 10 Personen eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich. 10 Personen erlitten Verletzungen, mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren