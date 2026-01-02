Polizeidirektion Lübeck

Aggressiver Mann verängstigt Mädchen - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochmittag (31.12.2025) erkannte die Besatzung eines Rettungswagens ein augenscheinlich verängstigtes Mädchen sowie einen aggressiven Mann in der Anlieferzufahrt eines Supermarktes in Lübeck St. Jürgen. Die Rettungskräfte verließen ihr Fahrzeug, um dem Mädchen zu helfen und informierten die Polizei. Weil sich der in Lübeck lebende Mann sowohl dem Rettungsdienst beleidigend als auch aggressiv gegenüber zeigte und im Anschluss Widerstand gegen die Maßnahmen der alarmierten Polizeibeamten leistete, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Hinweise auf das vor Ort weg laufende Mädchen.

Nach derzeitigem Sachstand erkannte die Rettungswagenbesatzung gegen 12:35 Uhr das vor dem Mann weg laufende Mädchen im Bereich der Lieferantenzufahrt des Supermarktes in der Straße Kaninchenborn. Sie stellten ihn zur Rede und informierten die Polizei. In diesem Zusammenhang zeigte sich der 55-Jährige (Staatsangehörigkeit: Bulgarisch) gegenüber den Einsatzkräften bedrohlich, aggressiv und beleidigend. Auch in Anwesenheit der alarmierten Polizeibeamten änderte der stark alkoholisierte Mann sein Verhalten nicht, drohte mit Gewalt und versuchte eine körperliche Auseinander zu provozieren.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung leistete er Widerstand. Anschließend führten ihn die Beamten dem Polizeigewahrsam zu. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die genauen Hintergründe zu dem Mädchen, dass augenscheinlich verängstigt vor dem Mann weglief, sind nicht bekannt, da sich dieses vom Einsatzort Ort entfernt hatte. Deswegen bitten die Beamten Zeugen und insbesondere auch die Eltern des etwa 10 Jahre alten Mädchens, sich mit der Polizei in Lübeck Moisling unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

