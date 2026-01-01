Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Stadtbereich Neujahrsmeldung 2026: Erste polizeiliche Silvesterbilanz für die Hansestadt Lübeck

Lübeck (ots)

Insgesamt 362 Einsätze (2024/2025: 280) nahmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht 2025/2026 in Lübeck und Ostholstein wahr. In der Zeit von 17:00 Uhr bis 06:00 Uhr entfielen davon 86 Einsätze mit direktem Silvesterbezug in den Bereich der Hansestadt Lübeck (2024/2025: 74) und 64 in den Kreis Ostholstein (2024/2025: 47).

Die Polizeidirektion Lübeck hatte sich auf größere Feierlichkeiten und Zuschauermengen bei Feuerwerken während der Silvesternacht eingestellt und deswegen den Streifen- und Präsenzdienst im Stadtgebiet Lübeck verstärkt. Unterstützend eingesetzt waren im Stadtgebiet Lübeck auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Eutin.

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung beging den Jahreswechsel friedlich. In der Gesamtbetrachtung registrierte die Polizeiregionalleitstelle im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg der Einsätze mit Silvesterbezug in der Hansestadt Lübeck. Mehrfach wurden die Beamten wegen des unsachgemäßen Umgangs mit Feuerwerkskörpern alarmiert, auch durch Kinder und Jugendliche. So wurden Fälle von Böllerwürfen auf Personen und Fahrzeuge gemeldet, Anrufer alarmierten die Polizei auch aufgrund des Abfeuerns von Pyrotechnik auf Gebäude. Im Stadtgebiet Lübeck stellte die Polizei in mehreren Fällen nicht zugelassenes Feuerwerk, privat genutzte erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper der Klassen 3 und 4 und einzelne Schreckschusspistolen sicher.

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse im Behaimring in den Vorjahren war die Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin vor Ort stark präsent, Teile der Straße wurden gesondert ausgeleuchtet. Gegen Mitternacht fanden sich in dem Bereich in der Spitze circa 300-400 Personen ein.

Wahrnehmbar war, dass sich unter den vielen friedlichen Anwohnern im Behaimring bereits vor Mitternacht einzelne Personengruppen aufhielten, die nach derzeitiger Hinweislage aus anderen Stadtteilen angereist waren. Frühzeitige und konsequente Ansprachen sowie Kontrollen im näheren Umfeld führten dazu, dass ein mögliches erweitertes Gefährdungspotential durch die Personen nicht entstand.

Die Polizei registrierte, dass sich die Personengruppen mit Blick auf die starke Polizeipräsenz zeitnah noch vor Mitternacht entfernten. Zu Ereignissen wie im Vorjahr kam es in diesem Zusammenhang nicht.

Durch die Anwohner des Behaimrings erhielten die Einsatzkräfte noch in der Silvesternacht Rückmeldungen, dass der polizeiliche Einsatz positiv aufgenommen wurde.

Positiv festzustellen bleibt, dass nach derzeitigem Sachstand in der Hansestadt Lübeck keine Polizeibeamten oder Rettungskräfte angegriffen oder verletzt worden sind.

Nicht abschließend werden einzelne Einsätze aus der Silvesternacht aufgelistet:

- 18:09 Uhr: Kahlhorststraße: Es sollen Böller so stark gezündet werden, dass beim Anrufer die Scheiben wackeln

- 18:29 Uhr: ZOB Lübeck: Mehrere Personen bewerfen Passanten und Busse mit Böllern

- 19:27 Uhr: Korvettenstraße: Es wurde geböllert, durch den Gebrauch streitet und bedroht man sich

- 19:48 Uhr, Universitätsklinikum: 14-Jähriger wird in der Notaufnahme nach Böllerbewurf und dadurch entstandener Brandverletzungen behandelt

- 19:57 Uhr: Bornhövedstraße: Jugendliche haben soeben einen Briefkasten vor einem Haus gesprengt, Anrufer ist von einem Teil getroffen worden

- 20:04 Uhr: Holstentorplatz: Aus einem fahrenden Fahrzeug schießt ein Fahrzeugführer mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole in die Luft

- 20:11 Uhr: Mönkhofer Weg: Jugendliche bewerfen den fließenden Verkehr mit Böllern

- 20:22 Uhr: Karavellenstraße: Brand mehrerer Mülltonnen

- 20:30 Uhr: Behaimring: Sicherstellung von Feuerwerkskörpern der Klasse 2 bei mehreren Kindern in einem Keller

- 20:42 Uhr: Hudekamp: Flammenschein auf einem Balkon, Brand auf Balkon durch Feuerwerkskörper

- 20:52 Uhr, Eldeweg: Mülltonne brennt

- 20:47 Uhr: Triftstraße: PKW in Vollbrand

- 20:56 Uhr: Am Bahnhof: Person geschlagen und mit Böllern beworfen

- 21:15 Uhr: Brandenbaumer Landstraße: Schüsse aus Schreckschusspistole, Waffe sichergestellt

- 21:18 Uhr: Galgenberg: Heckenbrand

- 21:40 Uhr: Warnoweg: Jugendliche werfen Böller gegen Fensterscheibe des Anrufers

- 21:47 Uhr: Triftstraße: Jugendliche schießen mit Raketen und Böllern auf Gebäude

- 22:56 Uhr: Am Stadtgraben: Schreckschusswaffengebrauch, Sicherstellung

- 23:53 Uhr: Karpfenbruchwiese: Zigerattenautomat gesprengt durch Unbekannte

- 00.00 Uhr: Holstentorplatz: Circa 1000 Personen halten sich am Holstentorplatz auf

- 00:31 Uhr: Tilsitstraße: 9-Jähriger wurde mit Raketen beschossen und kann nicht mehr laufen

- 00:45 Uhr: Behaimring: Feuerwerksrakete aus der Hand unsachgemäß gezündet, Feuerwerk der Klasse 3 und 4 sichergestellt

- 02:46 Uhr: Triftstraße: PKW-Brand

- 03:15 Uhr: Feuer Gebäude, Raum ist verraucht

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell