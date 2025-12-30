PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen
25 Meter Doppelstabmattenzaun am Wanderweg der Trave entwendet

Lübeck (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2025) stellte ein Spaziergänger am Wanderweg der Trave in Lübeck St. Jürgen das Fehlen mehrerer Doppelstabmattenzaunelemente fest. Die Polizei in Moisling ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, denen vor dem 26.12.2025 verdächtige Personen im Bereich der dortigen Eisenbahnbrücke am Ufer aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Moisling unter der zentralen Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

Gegen 08:30 Uhr bemerkte der Zeuge beim Spazierengehen entlang der Traves im Bereich der Eisenbahnbrücke am dortigen Ufer das Fehlen mehrerer Doppelstabmattenzaunelemente des dortigen Begrenzungszauns. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Moisling stellten kurz darauf fest, dass mehrere Zaunelemente auf einer Länge von 25 Metern abmontiert und entwendet wurden, weitere bereits abmontierte Elemente rund um den dortigen Zufluss zur Trave lagen zum Abtransport bereit. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Wer Hinweise auf tatverdächtige Personen geben kann oder wem die silber- metallenen Zaunelemente möglicherweise auf Internetverkaufsplattformen oder in anderer Art und Weise aufgefallen oder zum Verkauf angeboten worden sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Moisling unter der Telefonnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

