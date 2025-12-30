PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mann mit Messer bei Feier verletzt worden

Lübeck (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am 23.12.2025 bei einer Feier in einem Kleingartengelände in Buntekuh durch Messerstiche schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 26-jährige Tatverdächtige konnte sich absetzen, nach ihm wird gesucht.

Am Dienstagabend (23.12.2025) feierten mehrere Personen auf einer Parzelle im Kleingartenverein Buntekuh. Dabei sollen laut ersten Erkenntnissen ein 29-Jähriger und ein 26-Jähriger, beide ukrainische Staatsangehörige, miteinander in Streit geraten sein. Der Jüngere soll den Älteren mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben.

Begleiter des Verletzten riefen den Rettungsdienst und die Polizei. Noch vor deren Eintreffen konnte sich der Tatverdächtige entfernen.

Der Verletzte musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand Lebensgefahr.

Der 26-jährige Tatverdächtige aus Bad Schwartau ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Das Kommissariat 11 ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Hinweise werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

