POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Räuberischer Diebstahl in Discounter

Lübeck (ots)

Montagabend (29.12.2025) erwischte der Kassierer eines Discounters in der Grootkoppel einen bislang unbekannten Täter, der sich Geld aus einer Kasse genommen hatte. Der Mitarbeiter folgte dem Mann in Richtung Ausgang und konnte ihn zunächst festhalten. Der Tatverdächtige schlug dann auf den Angestellten ein und konnte flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Etwa gegen 20.40 Uhr bemerkte der 26-jährige Mitarbeiter eines Discounters in der Grootkoppel von einem der Gänge aus eine männliche Person vor der Kasse. Der Tatverdächtige soll Bargeld und ein Werkzeug in der Hand gehalten haben und dann in Richtung Ausgang gelaufen sein.

Der Angestellte wäre dem Flüchtigen hinterher gelaufen und hätte ihn zunächst festhalten können. Der Unbekannte hätte auf den Kopf des 26-Jährigen eingeschlagen, so dass dieser ihn losgelassen hätte. Der Tatverdächtige wäre in unbekannte Richtung geflüchtet, dabei hätte er eine weiße Mütze verloren.

Der 26-jährige Lübecker kam vorsorglich zur Behandlung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach soll der unbekannte Tatverdächtige eine niedrige vierstellige Summe Bargeld entwendet haben. Er wurde vom Zeugen auf etwa 25 Jahre geschätzt und soll ca. 170 bis 175 groß gewesen sein. Der Mann hätte dunkles Haar und einen Vollbart gehabt, die Kleidung soll ebenfalls dunkel gewesen sein.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

