Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Feuerwerk im Bus gezündet

Lübeck (ots)

Am Montagabend (29.12.2025) zündeten in der Lübecker Innenstadt mehrere männliche Personen Feuerwerkskörper in einem Bus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 20:40 Uhr sollen ersten Erkenntnissen zufolge drei männliche Personen in einem Bus auf Höhe des Kohlmarktes eine Silvester-Batterie gezündet haben. Das Feuerwerk sei während der Fahrt von der Holstenstraße in Richtung des Kohlmarktes im hinteren Bereich des Busses gezündet worden.

Eine 23-jährige Lübeckerin erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Die drei Tatverdächtigen flüchteten beim Halt des Busses unerkannt. Im Bus ist es zu keinen Beschädigungen gekommen.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Derzeit werten die Ermittler des 1. Polizeireviers Lübeck Spuren und Hinweise zur Identifizierung der Tatverdächtigen aus.

