Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH
Erreichbarkeit der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck am 1. Januar 2026

Lübeck (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck ist am Neujahrstag für Anfragen zum Einsatzgeschehen in der Silvesternacht ab 09.00 Uhr erreichbar. Die polizeiliche Bilanz der Silvesternacht für Lübeck und Ostholstein erfolgt am späten Vormittag.

Es wird darum gebeten, von Anfragen bei der Polizeiregionalleitstelle Süd abzusehen.

Wir wünschen allen Medienvertreterinnen und Medienvertretern einen fröhlichen Jahreswechsel und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Svenja Pries, Anna Julia Meyer, Ulli Fritz Gerlach

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

