Schwerer Verkehrsunfall bei Oldenburg

Am Montagmittag (29.12.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 202 zwischen Oldenburg / Holstein und Ehlerstorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Unfallbeteiligte schwere Verletzungen erlitten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Gegen 12:00 befuhr eine 76-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Renault Kangoo die Bundesstraße 202 von Kiel kommend in Richtung Oldenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin aus Ostholstein zwischen Ehlerstorf und Oldenburg / Holstein in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegen kommenden VW Tiguan zusammen. Der 63-jährige Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen.

Die 76-jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der 63-jährige Ostholsteiner erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge wiesen jeweils erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Straßenmeisterei aufgenommen.

Wegen des Unfalls blieb die Bundesstraße 202 bis circa 14:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei in Oldenburg ermittelt nun zur Unfallursache.

