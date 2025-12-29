PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh
Kollision mit mehreren Fahrzeugen - Verdacht der Trunkenheit

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (28.12.2025) kam es in Lübeck - Buntekuh zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine Fahrzeugführerin ist dem ersten Erkenntnisstand nach gegen zwei geparkte Pkw gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel aufgenommen.

Eine 44-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 09:00 Uhr die Ziegelstraße stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung Karavellenstraße geriet die Lübeckerin mit ihrem VW Fox nach rechts gegen einen geparkten VW Caddy. Anschließend kollidierte sie mit dem Heck eines Jaguars.

Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin keine Verletzungen. An ihrem VW sowie dem Jaguar entstanden erhebliche Schäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der VW Caddy wies Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Insgesamt wird der Sachschaden auf circa 20.000EUR geschätzt. Der VW Fox wurde abgeschleppt. Die anderen beiden Fahrzeug verblieben am Abstellort.

Während der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass die 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,44 o/oo.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der Lübeckerin (deutsche Staatsangehörigkeit) sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

