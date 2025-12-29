Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Schönwalde/Ostholstein Sachbeschädigung an Dienstgebäude

Lübeck (ots)

Samstagabend (27.12.2025) meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass es zu einer Sachbeschädigung am Dienststellengebäude in Schönwalde gekommen wäre. Die Schadenshöhe liegt bei über 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen.

Eine 63-Jährige Anwohnerin meldete sich am Samstagabend (27.12.2025) gegen 23.30 Uhr über Notruf, weil sie zuvor auffällige Geräusche bei der Polizeistation Schönwalde gehört hätte. Die Frau hätte dann Beschädigungen an Fenster und Tür der unbesetzten Dienststelle bemerkt.

Die Eingangstür und ein Fenster wiesen mehrere teils faustgroße Einschlaglöcher im Glaseinsatz auf. Die Tür und die Gegensprechanlage wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Das Gebäude wurde jedoch nicht vom unbekannten Täter betreten.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell