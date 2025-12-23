Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh

Mutmaßlicher Einsatz von Reizgas im Discounter

Lübeck (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17.12.2025) kam es in Lübeck - Buntekuh mutmaßlich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei erlitten mindestens zwei Personen Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr wegen des Verdachts eines Gasaustritts alarmiert. In einem Discounter in der Moislinger Allee hatten sich im Kassenbereich mehrere Personen über Atembeschwerden beklagt. Eine 41-jährige und eine 50-jährige Frau erlitten Atemwegsreizungen, die der Rettungsdienst vor Ort behandelte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits evakuiert worden. Die Feuerwehr stellte keinen Gasaustritt fest. Aufgrund der beschriebenen Symptome der beiden Lübeckerinnen und des punktuellen Auftretens der Atemreizungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass unbekannte Tatverdächtige ein Reizgas versprüht haben könnten.

Die Polizeistation Buntekuh hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die zum Tatzeitpunkt bei dem Discounter ebenfalls von Atemwegsreizungen betroffen waren oder sonst zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind telefonisch unter 0451-131 7200 oder per E-Mail unter buntekuh.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell