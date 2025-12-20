PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Travemünde Frau nach Wohnungbrand verstorben

Lübeck (ots)

Am Samstagmorgen (20.12.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Travemünde. Die 92-jährige Bewohnerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau ist wenige Stunden später verstorben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung.

Eine 86-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Brodtener Kirchsteig hörte gegen kurz vor acht Uhr morgens einen Knall aus der Wohnung über ihrer. Da sie sich um die Nachbarin sorgte, ging sie ins Treppenhaus. Dort bemerkte die Frau Rauch sowie Brandgeruch und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die 86-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Lübeck und die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung erschienen mit rund 50 Einsatzkräften am Brandort.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen aus der brandbetroffenen Wohnung die 92-jährige Bewohnerin, die lebensgefährlich verletzt war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch wenige Stunden später aufgrund der schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen und den Feststellungen der Feuerwehr ist der Brand wohl in der Küche bei der Essenszubereitung entstanden.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

