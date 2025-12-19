Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Einbruch in eine Wohnung - Polizei findet Drogen und Bargeld bei der Anzeigenaufnahme

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in St. Lorenz ein. Bei der Tatortaufnahme treffen die Polizeibeamten auf den Geschädigten. Bei dem werden eine nicht geringe Menge Betäubungsmitteln und fünfstellige Summe Bargeld gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls und einer Straftat nach dem Gesetz zum Umgang mit Cannabis.

Anwohner riefen die Polizei zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bornhövedstraße in Lübeck, nachdem sie durch einen Knall aufmerksam geworden waren.

Eine Wohnungstür war gewaltsam geöffnet worden und die Wohnung durchwühlt worden. Hochwertige elektronische Geräte waren durch die unbekannten Täter vor Ort belassen worden, dafür waren Kartons zum Abtransport vom Balkon der Wohnung geworfen worden. Beim Eintreffen der Polizei lagen einzelne Kartons vor dem Mehrfamilienhaus auf einer Grünfläche.

Nach Zeugenaussagen sollen es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild mit einer Größe zwischen 175-180 cm handeln. Einer der beiden Personen hätte eine dunkle Lederjacke mit Fell am Kragen getragen. Sie sollen mit einem schwarzen Fahrzeug in Richtung der Oldenburger Straße geflüchtet sein. In dem Wagen soll sich eine weitere Person als Fahrer befunden haben.

Im Laufe des Einsatzes trafen die Polizeibeamten im Treppenhaus auf den 25-jährigen Geschädigten des Einbruchs. Aus dessen Tasche wäre starker Cannabisgeruch gestiegen, so dass der Mann kontrolliert wurde. Bei ihm wurde eine höhere, dreistellige Summe Bargeld, eine größere Menge Cannabis und ein Messer gefunden.

Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Gericht wurde die Wohnung des 25-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Cannabis und einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Gesetz zum Umgang mit Cannabis gegen den Wohnungsinhaber.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell