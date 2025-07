Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Tiergartenstraße

Prüm (ots)

Am 24.06.2025 zwischen 8 und 14 Uhr kam es auf Höhe der Tiergartenstraße 35 in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr in gleicher Richtung daran vorbei und kollidierte mit dem parkenden PKW. Dadurch wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten, geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

