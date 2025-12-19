Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Tote Person aus der Trave geborgen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Donnerstagmittag (18.12.2025) entdeckte die Besatzung eines Schiffes auf der Trave einen leblosen Körper in Höhe der Straße Am Wasserbau. Der Verstorbene konnte als der vermisste Maik J. Identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Donnerstag gegen 12.20 Uhr informierte die Besatzung eines Bootes des Wasser- und Schiffahrtsamtes die Polizei über einen leblosen Körper auf der Trave in Höhe der Straße Am Wasserbau.

Mit Hilfe der Berufsfeuerwehr konnte der tote Mann geborgen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Leichnam beschlagnahmt und der der Rechtsmedizin zugeführt. Die Kriminalpolizei Lübeck führt ein Todesermittlungsverfahren. Es liegen keine konkreten Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor.

Bei der toten Person handelt es sich um einen 49-jährigen Mann aus Lübeck, der zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell