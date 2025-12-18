PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Brand im Kleingartengelände

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18.12.2025) brannte es auf einer Parzelle in einem Kleingartenverein in Buntekuh. Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe ist unbekannt.

Ein Anwohner aus der Schönböckener Straße entdeckte am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr Feuer auf dem angrenzenden Gelände des Kleingartenvereins Holstentor und informierte die Feuerwehr.

Brandbetroffen war eine zugewachsene Parzelle, auf der Unrat gelagert war. Es ist noch nicht geklärt, ob dort eine intakte Gartenlaube gestanden hat.

Die Freiwillige Feuerwehr Padelügge-Buntekuh und die Berufsfeuerwehr konnten den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe steht nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

